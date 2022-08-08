МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. ПЕСКОВ: ДОЛЛАР ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ НАДЕЖНОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТОЙ, И ЭТИ ОПАСЕНИЯ РАЗДЕЛЯЮТ МНОГИЕ СТРАНЫ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220808/837726851.html
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. ПЕСКОВ: ДОЛЛАР ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ НАДЕЖНОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТОЙ, И ЭТИ ОПАСЕНИЯ РАЗДЕЛЯЮТ МНОГИЕ СТРАНЫ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220808/837726851.html
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