КРАСНОДАР, 8 авг — ПРАЙМ. Аграрии в Краснодарском крае собрали рекордный урожай озимых, в том числе 10,7 миллиона тонн пшеницы, сообщила пресс-служба администрации региона. Пшеница резко подорожала на Чикагской бирже

"Кубанские аграрии завершили уборку озимых с новыми рекордами. В этом году с полей региона собрано 12,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. В их числе 10,7 миллиона тонн пшеницы. Такого урожая еще никогда не собирали. Погодные условия были непростые. Засуху сменяли ливни и град. Но наши селекционеры, хлеборобы, комбайнеры, водители — все потрудились на славу", – цитируются в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.

В 2022 году аграрии Кубани собрали зерновых колосовых и зернобобовых на 20 тысяч тонн больше, а пшеницы — на 100 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Средняя урожайность в 2022 году также выше прошлогодней: 65 центнеров на гектар по сравнению с 61,8 центнера на гектар в 2021 году; пшеницы – 67,4 центнера на гектар по сравнению с 63,7 центнера на гектар в 2021 году.

Уборку озимых вели на площади 1,9 миллиона гектаров. Новый урожай в основном состоит из продовольственного зерна: почти 90% – 3-го и 4-го класса. На полях работали более 40 тысяч сельхозмашин, в том числе свыше 7 тысяч комбайнов. Это позволило ежедневно обмолачивать более 100 тысяч гектаров.