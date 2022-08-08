Производитель алюминиевых банок Ball подсчитал потери от ухода из России
Уходящий из России производитель алюминиевой тары Ball оценил потери в 435 миллионов долларов
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Американская Ball Corporation, владеющая заводом по производству алюминиевой тары в Челябинской области, уходит из России и ищет покупателя на завод, оценила потери уже в 435 миллионов долларов, говорится в отчете компании.
"Ball приостановила инвестиции в Россию и рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков, расположенного в России. Компания провела анализ прибыли, получаемой от российских активов, для оценки справедливой стоимости, оценив убыток от обесценения в 435 миллионов долларов", — сказано в отчете.
Среди причин обесценения компания называет, в частности, скачки валютных курсов и проблемы с поставками.
Ball Сorporation — крупный американский производитель алюминиевой упаковки для напитков, средств личной гигиены и товаров для дома. Компания также выпускает детали для аэрокосмической и обороной промышленности. Владеет заводом по производству алюминиевой тары в Челябинской области.