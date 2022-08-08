МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Американская Ball Corporation, владеющая заводом по производству алюминиевой тары в Челябинской области, уходит из России и ищет покупателя на завод, оценила потери уже в 435 миллионов долларов, говорится в отчете компании. Siemens Energy обозначила сроки ухода из России

"Ball приостановила инвестиции в Россию и рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков, расположенного в России. Компания провела анализ прибыли, получаемой от российских активов, для оценки справедливой стоимости, оценив убыток от обесценения в 435 миллионов долларов", — сказано в отчете.

Среди причин обесценения компания называет, в частности, скачки валютных курсов и проблемы с поставками.

Ball Сorporation — крупный американский производитель алюминиевой упаковки для напитков, средств личной гигиены и товаров для дома. Компания также выпускает детали для аэрокосмической и обороной промышленности. Владеет заводом по производству алюминиевой тары в Челябинской области.