МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. РЖД запускают оплату билетов на поезда через Систему быстрых платежей (СБП): с сегодняшнего дня в кассах 12 железнодорожных вокзалов, до конца года — онлайн, говорится в сообщении холдинга. РЖД планируют увеличить количество маршрутов туристических поездов

"Запускаем оплату билетов на поезда через систему быстрых платежей. Купить билет в кассе теперь можно, отсканировав QR-код с помощью смартфона", — отмечается в сообщении.

В РЖД уточнили, что сегодня купить билет через СБП можно в специализированных (обозначены специальным значком) кассах 12 вокзалов: Ленинградского и Казанского вокзалов Москвы, Московского вокзала Санкт-Петербурга, а также вокзалов Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, "Казань-Пассажирская", Нижнего Новгорода, Саратова, Иркутска, Самары, Хабаровска, "Новосибирск-Главный".

При этом в холдинге подчеркнули, что география вокзалов с сервисом оплаты билетов через СБП будет расширяться.

"До конца года билеты на поезда с помощью СБП можно будет покупать не только в кассах, но и онлайн – на нашем сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", — добавили в компании.