ПАРИЖ, 8 авг — ПРАЙМ. Нарастание напряженности в Тайваньском проливе может привести к осложнению ситуации на мировом рынке полупроводников, заявил в понедельник официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business. Фондовый индекс Тайваня завершил торги понедельника снижением

"Производственная цепочка полупроводников — сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка", — сказал Чин-Чун Ву.

Тайваньская компания TSMC (Ти-эс-эм-си) — крупнейший мировой контрактный производитель проводниковых микросхем.

В ходе визита на Тайвань 2-3 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с главой компании TSMC Марком Лью. Как сообщили СМИ, Пелоси и глава TSMC обсудили выполнение недавно принятого конгрессом США законопроекта о мерах поддержки производителей полупроводников, который позволит выделить 52 миллиарда долларов на развитие их производства в США.

"Полупроводники сегодня используются практически во всех устройствах, которыми мы пользуемся ежедневно: в телефонах, компьютерах, электронике в вашем автомобиле — и в связи с тем, что их производство сконцентрировано на Тайване, любая турбулентность может повлиять на рынок их экспорта. И это также становится оружием в политической борьбе", — добавил Чин-Чун Ву. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

В марте США выступили с инициативой создать стратегический альянс Chip 4: союз четырех глобальных производителей чипов — США, Южной Кореи, Тайваня и Японии — с целью контролировать цепочки поставок микросхем.

Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.

КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией"