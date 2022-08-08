МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает, что к концу года ситуация с обеспечением парка сельхозтехники в России стабилизируется, сообщил на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Кубанские аграрии собрали рекордный урожай пшеницы

"Рассчитываем, что до конца года, как нам говорят коллеги из Минпромторга, ситуация в целом стабилизируется", — заявил Разин.

"Определенное замедление по объемам техники мы отфиксировали, в основном это связано с иностранными поставщиками. Но сегодня мы видим определенную стабилизацию на этом рынке и увеличение объема производства и отечественной техники, и техники от наших традиционных партнеров из дружественных стран. И в том числе иностранная техника, пускай и с серьезными временными задержками, но продолжает поступать на отечественный рынок", — добавил замминистра.

По его словам, министерство видит превышающий спрос на сельхозтехнику, и несмотря на то, что были определенные сложности с запчастями, обновление техники "хоть и замедлилось, но продолжается", во многом благодаря мерам поддержки на федеральном и региональном уровне.

Гендиректор государственной лизинговой компании "Росагролизинг" Павел Косов также указал на нормализацию ситуации с поставками. "Мы видим, что к концу года ситуация начинает выравниваться. Традиционные поставщики, которые привозили к нам импорт, ушли с рынка, но этот рынок настолько популярен, что появились множество других поставкщиков, с которыми мы в том числе взаимодействуем. Здесь надо отметить, что очень серьезно помогают наши коллеги по Белоруссии — и по тракторам, и по комбайнам, и по целому ряду других техник и технологий", — сказал он.

Косов сообщил, что компания наладила новые каналы приобретения сельхозтехники, в том числе в Китае, а также смотрит на рынки Турции и Кореи. "На место, откуда одни ушли, приходят другие, и это не может не радовать", — заключил он.