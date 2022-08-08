МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объем заготовки древесины в России упал на 4,5% за год и составляет 100,3 миллиона кубометров древесины, сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале Рослесинфорга. Эксперт оценил перспективы экспорта древесины из России

"Всего за полгода в стране заготовлено 100,3 миллиона кубометров древесины, тогда как на конец июня 2021 года показатель был равен 105 миллионам кубометров. В целом динамика находится в пределах нормы, на уровне 2020 и 2019 годов, тогда показатель заготовок был равен 101 миллиону кубометров", — говорится в сообщении.

По данных Рослесинфорга, положительная динамика зафиксирована только в 26 регионах страны в то время, как в крупнейших регионах-заготовителях объемы упали, в Архангельской области – на 8,9%, в Вологодской – на 12,5%, в Иркутской – на 6,4%, в Республике Коми – на 4%.