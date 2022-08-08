БРЮССЕЛЬ, 8 авг — ПРАЙМ. В случае глобального продовольственного кризиса первыми пострадают Африка и Средний Восток, считает генеральный секретарь зерновой федерации Бельгии FEGRA Жизель Фишефет. В ООН зафиксировали рекордное снижение цен на продовольствие

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Такой кризис налицо, он начался не вчера, темпы голода растут последние 6 лет, а украинские события лишь усугубили его, говорил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине; зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях таких санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. Глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, призывал вывести зерно и удобрения из-под санкций.

"Если наступит глобальный продовольственный кризис, Африка и Средний Восток пострадают первыми", — сказала РИА Новости эксперт.

Она отметила, что страны Африки к югу от Сахары в значительной степени зависят от поставок российской пшеницы. По ее мнению, именно там возникнут проблемы не столько из-за цен, которые с начала конфликта на Украине не повышались или понижались на более 20%, сколько из-за доставки. Проблемы также могут возникнуть в некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Бангладеш или Вьетнаме, которые обычно импортируют много зерна из России и c Украины, подчеркнула Фишефет.

"Урожай был хорошим по всей Европе, а также, я думаю, в России и на Украине; единственной проблемой является низкое содержание азота в пшенице во многих местах, что означает, что она не будет использоваться в хлебопекарной промышленности, а только на корм скоту. Это не проблема для… Европы, но настоящую тревогу вызывает ситуация в странах Северной Африки, от Ливана и Египта до Марокко, которые в ближайшие месяцы будут крайне нуждаться в пшенице, поступающей из России и с Украины", — констатировала она. Всемирная продовольственная программа планирует закупить украинскую пшеницу

Фишефет считает, что снижение объемов экспорта зерна из России, лидера по поставкам пшеницы, скажется на ценах, которые стабилизируются, "по крайней мере временно", после снятия ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

По словам эксперта, в настоящее время "ситуация достаточно хрупкая", поскольку вывоз украинского зерна на кораблях из Одессы ограничен. Фишефет выразила надежду, что транспортировка зерна из Украины продолжится, отметив, "в Средиземноморском регионе российского экспорта ждут с некоторой нервозностью", так как конфликт на Украине и санкции Запада могут снизить объем поставок.

Согласно официальным прогнозам, озвученным Минсельхозом ранее, урожай зерна в 2022 году ожидался в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. В 2021 году в стране было собрано 120,656 миллиона тонн зерна, включая 75,94 миллиона тонн пшеницы. Экспортный потенциал на текущий сельхозгод (начался 1 июля) оценивался в 50 миллионов тонн зерна.