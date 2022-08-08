МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Украина направила Международному валютному фонду (МВФ) предложение о начале новой специальной программы, сообщил в понедельник премьер страны Денис Шмыгаль. Пусть едят пирожные. Что будет, когда Украина продаст все зерно

"На прошлой неделе Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду о начале новой специальной программы МВФ. В пятницу письмо было направлено главе фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года", — цитирует его слова пресс-служба кабмина Украины.

Премьер также добавил, что Германия пообещала способствовать получению Киевом макрофинансовой помощи от Евросоюза. По его словам, Германия будет способствовать более быстрому получению Украиной следующих восьми миллиардов евро и возьмет на себя лидерство в этом процессе.

"В этом заверил федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер во время нашего онлайн-разговора", — добавил он.