ООН, 8 авг — ПРАЙМ. На оказание гуманитарного содействия Украине ООН требуется 4,3 миллиарда долларов, сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Украина направила МВФ предложение о новой спецпрограмме по оказанию помощи

В нем отмечается, что в результате интенсивных боевых действий с 24 февраля по меньшей мере 17,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите — это примерно на 2 миллиона человек больше, чем было в апреле.

Координатор гуманитарной помощи в Украине Дениз Браун призвала международное сообщество продолжать поддерживать операции по спасению жизней на Украине, отмечает УКГВ.

"Призыв прозвучал на фоне того, как ООН и гуманитарные организации в стране пересмотрели Экстренный призыв к реагированию на ухудшающуюся ситуацию. Запрос в смысле финансов увеличился с 2,25 млрд долларов США до 4,3 млрд долларов США, чтобы гарантировать, что гуманитарные работники в стране имеют финансирование и ресурсы, необходимые для продолжения оказания жизненно важной помощи и услуг по защите людей по всей Украине до декабря 2022 года", — отмечает УКГВ.