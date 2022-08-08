МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Украинские фермеры будут сеять зерно в зависимости от того, сколько будет стоить логистика, многие намерены сокращать объемы посевных из-за высокой стоимости, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. В ООН назвали сумму, нужную для оказания гуманитарного содействия Украине

"Чтобы вывести все зерно, как было запланировано (до 24 февраля – ред.), необходимо примерно 527 судов. Обычный темп экспорта до войны составил примерно 200 тысяч (тонн — ред.) в сутки. Поэтому сейчас есть очень небольшие достижения. Если запланировать экспорт альтернативным путем, который достигает 200 долларов за тонну, фермерам невыгодно выращивать", — приводит слова Горбачева сайт "24tv.ua".

По его словам, большинство фермеров, с которыми он общается, намерены сокращать свои посевные площади, потому как экспортировать через море гораздо лучше и выгоднее.

"Они будут готовы платить больше. Однако если брать зерно, например, из Австралии, из Южной Америки и доставлять в те же африканские страны, то это будет дешевле, чем мы с вами будем доставлять альтернативными путями", — добавил он.

В министерстве инфраструктуры Украины в понедельник сообщили, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения. В пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.