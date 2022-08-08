МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Урожайность и качество пшеницы в результате сбора ее урожая в 2022 году могут серьезно пострадать из-за погодных условий, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Кубанские аграрии собрали рекордный урожай пшеницы

"Общая урожайность на 4 августа очень высокая — 42,6 центнера с гектара против 31,8 центнера годом ранее. Но на эти данные нельзя ориентироваться, на старте урожайность всегда выше", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Между тем этот результат не учитывает среднюю рефакцию в 6% (уменьшение веса на поврежденную или непригодную часть зерна — ред.), которая, по мнению Злочевского, в этом году может быть больше из-за интенсивных дождей.

Кроме того, из-за такого отставания упускаются и оптимальные погодные окна, а прорастание неубранного зерна, особенно активное в условиях дождей, только увеличивает потери при уборке. В результате, по мнению главы РЗС, средний показатель по потерям будет в районе 15%, а урожайность — 36,1 центнера с гектара.

Не прибавляет оптимизма и риск резкого снижения качества пшеницы: по его мнению, в общем составе урожая пшеницы доля продовольственной может составить 60% против 82% в прошлом сезоне из-за наличия влаги. В результате пшеница четвертого класса — 12,5% протеина — сейчас стоит 13 тысяч рублей за тонну, а фуражная — ниже 10 тысяч рублей, означая убытки из-за более высокой средней себестоимости. Reuters: пшеница и кукуруза снижаются в цене на новостях из Украины

"Проблема будет нарастать, а падение качества может привести к тому, что даже не придется пересматривать некоторые экспортные позиции: у нас просто не будет достаточного количества ресурсов", — сказал Злочевский, указав и на новые потери аграриев в связи с такой неокупаемостью.

Среди дополнительных рисков для уборочной — состояние техники и невозможность ее обновления, удорожание отечественного парка, технологическое отставание и ценовая недоступность удобрений: например, по цене аммофоски в 60 тысяч рублей за тонну использование фосфорных удобрений никак не окупается, отметил Злочевский. Кроме того, фермеры жалуются на недоступность кредитов, добавил глава РЗС.