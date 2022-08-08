МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Введение Россией экспортных квот на серу минеральных удобрений не скажется на мировых ценах на это сырье, мера направлена на сдерживание стоимости удобрений на внутреннем рынке, поделился мнением с РИА Новости исполняющий обязанности ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева, эксперт ЦСР Илья Воротынцев. В Минсельхозе оценили новые квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

"Последние несколько лет в России добыча серы снижается, а цена на неё растёт. Что касается экспортной квоты, но это регуляторная мера для рынка, это позволит внутри страны сохранить стабильные цены на серу для самого большого потребителя серы, которыми являются производители удобрений… Что касается мирового рынка, не думаю, что это сильно скажется на мировых ценах на серу", — заявил Воротынцев.

Эксперт напомнил, что сера используется для производства серной кислоты — одного из ключевых элементов химической и горнодобывающей промышленностей. "Более того, для ряда применений сера необходима в высокочистом состоянии, например, для получения материалов для фотовольтаики и микроэлектроники", — пояснил он.

Накануне правительство РФ установило временные квоты в 1,1 миллиона тонн на вывоз серы для минеральных удобрений, они будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года.