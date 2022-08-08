БЕЙРУТ, 8 авг — ПРАЙМ. Посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni — первом судне, покинувшем украинский порт после достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки". СМИ: Украина хочет распространить зерновую сделку на другие товары

В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия информировал, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном на борту, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения.

"Исходя из информации грузоперевозчика, окончательный покупатель в Ливане отказался от груза в связи с просрочкой условий доставки (более чем пять месяцев)", — написано в Twitter украинского дипломатического представительства.

Согласно сообщению, грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.