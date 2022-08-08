МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Крупномасштабный законопроект, принятый в воскресенье сенатом США и предусматривающий меры противодействия изменению климата, снижение цен на лекарства и повышение некоторых корпоративных налогов, в средне- или долгосрочной перспективе будет способствовать замедлению инфляции и сокращению бюджетного дефицита, считают в Moody's Investors Service. Reuters: мировые фондовые индексы растут в свете данных по рынку труда США

Правда, в ближайшие год-два этот законопроект инфляцию не замедлит, отмечает старший вице-президент Moody's Investors Service Мэдхави Бокил.

"Мы полагаем, что законопроект будет воздействовать (на инфляцию) за счет повышения производительности", — поясняет она, добавляя, что имеет в виду временной промежуток от двух до трех лет.

Принятие сенатом США законопроекта стоимостью 430 млрд долларов считается большой победой президента Джо Байдена. В пятницу документ будет рассматриваться в палате представителей, которая, как ожидается, примет его и направит на подписание президенту.

Республиканцы аргументировали, что законопроект не улучшит ситуации с инфляцией и нарекли его уничтожающим рабочие места списком пожеланий представителей левого крыла, который может подорвать экономический рост в тот момент, когда экономика и без того находится на грани рецессии.

Бокил говорит, что сдерживать инфляцию в ближайшей перспективе будет Федеральная резервная система, повышая процентные ставки.

В процессе агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики для обуздания достигшей сорокалетних максимумов инфляции руководство ФРС внимательно отслеживает инфляционные ожидания, которые считает ключевым индикатором.