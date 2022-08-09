МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российские работодатели из торговых, производственных и агропромышленных, а также транспортных и логистических компаний в июле чаще других искали новых сотрудников, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть у РИА Новости. Бывшие сотрудники Tesla подали в суд из-за "массовых увольнений"

"Больше всего вакансий в июле было опубликовано в сфере торговли (14% от общего числа предложений). На сферу производства и агропрома пришлось еще 11% предложений. Работодатели из сектора транспорта и логистики опубликовали 9% от общего числа предложений о работе", — говорится в исследовании. Отмечается, что июле было зафиксировано увеличение активности работодателей и соискателей по сравнению с июнем на 7% и 15% соответственно.

Вакансий в сфере услуг было опубликовано 7% от общего числа, в отрасли строительства и недвижимости — 6%, в сфере офисных служб и бизнеса — 4%, в сферах работы без опыта, финансов и страхования, красоты и здоровья, IT и телекома — по 2%, в маркетинге, рекламе и СМИ — 1%.

При этом на работу в сфере торговли чаще всего требовались продавцы, кассиры и консультанты. В агропроме самые востребованные специалисты — слесари, токари и сварщики, а в сфере транспорта и логистики — водители, комплектовщики и грузчики.

"Самый большой рост новых вакансий зафиксирован в сферах IT, интернета и телекома (+21%), маркетинга и рекламы (+16%) и в сфере финансов и страхования (13%)", — отметили аналитики.

Соискатели в июле, в свою очередь, больше всего искали работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг (31% от общего числа резюме), сферах транспорта и логистики (20%) и торговли (18%). Также еще по 15% искали работу в сфере услуг и работу для тех, у кого нет специальной подготовки и опыта, по 13% — в сфере маркетинга, рекламы и СМИ и в сфере производства и агропрома, по 11% — с строительстве и недвижимости, сфере IT и телекома, а также в сфере работы для студентов.