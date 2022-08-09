МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией. Китай скупает уголь, нефть и газ по всему миру

"Наш экспорт текстиля в РФ сейчас остановился, потому что никто не хочет транспортировать товары в российские порты. Авиаперевозки могли бы стать выходом из этой ситуации. Кто-то пытается осуществлять экспорт через Китай, но это очень сложно", — сказал он РИА Новости.

Посол отметил, что экспорт текстиля в РФ являлся основной статьей товарооборота между двумя странами.

"Мы много экспортируем текстиля, одежды — на 1,4 миллиарда долларов. Но сейчас Zara, H&M свернули свои магазины в России… Две российские компании, в том числе Gloria Jeans, представлены в Бангладеш, у них там есть офисы, они закупают текстиль. Россия до санкций импортировала текстиля на 650 миллионов долларов", — добавил он.

Посол подчеркнул, что Бангладеш заинтересован в наращивании экономического сотрудничества с РФ.

"Конечно, мы хотим развивать наше экономическое сотрудничество с Россией, потому что есть очень много возможностей для бизнеса с Бангладеш. Сейчас вся дипломатия строится на экономических интересах, если есть интересы бизнеса, то и отношения будут процветать", — заявил он.

Он подчеркнул, что с доставкой пшеницы и удобрения из РФ в Бангладеш также сейчас есть проблемы, но в стране ожидают результатов продуктовой сделки.