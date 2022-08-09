МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан заявил РИА Новости, что страна является перспективным рынком для России за счет растущего населения. Посол Бангладеш рассказал о проблеме с экспортом текстиля в России

"В Бангладеш проживает 170 миллионов человек, хотя размер территории небольшой. Но 17% составляет средний класс, они могут купить все что угодно. Это 32 миллиона людей, то есть готовый рынок", — сказал он.

По его словам, "Россия может вести любой бизнес в Бангладеш". "Сейчас она экспортирует только пшеницу и удобрения, это уже немало", — отметил посол.

Ахсан также добавил, что Бангладеш мог бы стать прекрасным туристическим направлением для россиян.

"Я обсуждал с властями Сахалина, что у россиян сейчас проблемы с получением виз в некоторые популярные туристические страны. И я сказал, Бангладеш — это идеальное направление для них: у нас есть песчаные пляжи, хорошие отели для семейного отдыха. Россияне будут довольны", — сказал он.

Посол также отметил, что многие бангладешцы мечтают побывать в Мурманске и увидеть северное сияние.

"Мы контактировали с департаментом туризма Мурманска, чтобы они наладили связи с туроператорами из Бангладеш, потому что многие бангладешцы мечтают увидеть северное сияние", — добавил посол.