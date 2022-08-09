2022-08-09T09:22:57+03:00
2022-08-09T09:22:57+03:00
2022-08-09T09:22:57+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837735356.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 августа
Экономика
Новости
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. Ожидаемые во вторник, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:01
GBP
Великобритания — Объём... ПРАЙМ, 09.08.2022
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль)
|-1,3%
|1,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август)
|-3%
|-3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль)
|2
|7 (факт)
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2022)
|-7,3%
|-4,7%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2022)
|12,6%
|9,5%
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|
|
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|3,093%
|
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,165 млн барр
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|событий не запланировано
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