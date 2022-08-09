АНКАРА, 9 авг — ПРАЙМ. Проблем с минами в украинских портах при экспорте зерна пока нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Два сухогруза покинут украинский порт во вторник, заявили в Турции

"Пока проблем с минами нет, работа идет бесперебойно", — сказал Акар на встрече с послами в Анкаре.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.