2022-08-09T11:14:00+03:00
2022-08-09T11:25:35+03:00
2022-08-09T11:14:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837736350.html
Два сухогруза покинули порт "Черноморск" в Одесской области
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Два сухогруза вышли из порта Черноморска в Одесской области, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. "Сегодня два судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза... ПРАЙМ, 09.08.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, украина, продуктовая сделка, вывоз зерна
https://1prime.ru/images/83772/07/837720793.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83772/07/837720793.jpg
https://1prime.ru/images/83772/07/837720792.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83772/07/837720792.jpg
https://1prime.ru/images/83772/07/837720780.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83772/07/837720780.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837735800.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Два сухогруза вышли из порта Черноморска в Одесской области, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.
"Сегодня два судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тысяч тонн", — сказано в сообщении на странице министерства в соцсетях.
Они направляются в Турцию и Южную Корею и везут кукурузу и другие продовольственные товары, отметили в министерстве.