МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Два сухогруза вышли из порта Черноморска в Одесской области, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. В Турции заявили об отсутствии проблем с минами в украинских портах

"Сегодня два судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тысяч тонн", — сказано в сообщении на странице министерства в соцсетях.

Они направляются в Турцию и Южную Корею и везут кукурузу и другие продовольственные товары, отметили в министерстве.