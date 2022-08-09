МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны по итогам текущего года может сработать не хуже, чем в предыдущем. S&P подтвердило рейтинги двух банков Белоруссии на уровне "СС"

ВВП Белоруссии в прошлом году вырос на 2,3%. Власти республики планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Министр экономики Александр Червяков заявил, что уже во втором полугодии этого года ожидается восстановительная динамика ВВП. В конце июля замминистра экономики Дмитрий Ярошевич заявил, что по итогам этого года удастся не допустить падения экономики по сравнению с 2021 годом.

Как передает во вторник агентство Белта, на заседании Совета министров страны о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению Лукашенко высказал уверенность, что "по итогам года Беларусь может сработать не хуже предыдущего".

"Мы можем это сделать. Кто напрягается, тот сегодня работает неплохо. Чрезмерное напряжение, поиск новых логистических цепочек, потребителей товаров — вопрос номер один", — приводит агентство слова главы государства.

Он также обратил внимание, что заседание правительства рабочее. "Да, это серьезное мероприятие, но не чрезвычайное", — подчеркнул Лукашенко. Белоруссия планово погасила два выпуска гособлигаций

Президент также заявил, что это промежуточное мероприятие. "По итогам года нужно спланировать заседание правительства в таком же формате под председательством президента — уже полностью рассмотреть, как сработали. Очень все будет серьезно по итогам года. Хотелось бы, чтобы по итогам этого года у нас был хороший, добрый разговор, мы пожимали друг другу руки и радовались тому, что относительно небольшая страна по мировым масштабам, среднеевропейского размера, выдержала беспрецедентное, жуткое, ничем не обоснованное давление", — сказал он.

Глава государства напомнил, что перед правительством стоит задача сработать не хуже прошлого года. "Задача одна — не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать. Если мы не хотим воевать, если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это — стабильность в нашем обществе", — подчеркнул Лукашенко.

При этом он обратил внимание на такие сдерживающие факторы, как "санкции, беспрецедентные для нашей экспортоориентированной экономики". "Бывая на местах и изучая те или иные проблемы, я убедился: мы можем это сделать (добиться показателей не хуже, чем уровень прошлого года — ред.). Тот, кто напрягается, тот и сегодня работает неплохо. А тот, кто опустил руки, думая о том, что само собой рассосется, да ничего страшного, простят, — ребята, так не будет", — предупредил Лукашенко. Он считает, что пока правительство и министерства работают не на полную мощь.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.