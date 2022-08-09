МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков. Алиханов заявил об исчерпании лимита товаров, перевозимых через Литву

"Наша принципиальная позиция — он (транзит — ред.) должен быть полностью и однозначно выведен из-под действий нелегитимных односторонних санкций Евросоюза и функционировать исключительно на основе имеющихся международных договоренностей с Литвой и Евросоюзом и политических обязательств с их стороны. Ведь речь идет о внутрироссийских перевозках. Попытки ЕС регулировать экономическое взаимодействие калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны, что недопустимо", — заявил Исаков, выступая на дискуссии, посвященной проблеме калининградского транзита, организованной клубом "Валдай".

Москва требует от Вильнюса полного снятия рестрикций по железнодорожному транзиту в Калининград, в том числе и по пассажирским перевозкам, отметил он.

"Параллельно будем добиваться от Литвы выполнения обязательств по осуществлению пассажирского железнодорожного транзита. Здесь уже упоминалось, что параметры его функционирования до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений", — сказал посол.

Исаков подчеркнул, что в Литве действуют введенные в период пандемии ограничения на количество пассажиров, находящихся в одном поезде. Кроме того, по его словам, речь идет только о российских гражданах, имеющих на руках "упрощенный проездной документ," что является очевидным фактом дискриминации с литовской стороны, что является неприемлемым.

Он также отметил, что наихудшего развития событий вокруг транзита в Калининградскую область удалось избежать, но ситуация далека от нормальной. По его словам, определенные "развязки" с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий со стороны России в итоге были найдены и идут в правильном направлении.

"Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной", — сказал он.

Попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами, является грубым вмешательством во внутренние дела России, считает Исаков.

Литва искусственно обостряет тему калининградского транзита, не устраняя проблему платежей, подчеркнул он.

"Сейчас в Вильнюсе искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок. Буквально вчера министр иностранных дел (Габриелюс — ред.) Ландсбергис… по сути переложил на Россию всю ответственность за поиск способов оплаты услуг по калининградскому транзиту", — сказал он в ходе дискуссии по калининградскому транзиту клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что любые надуманные предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемы, Москва будет добиваться их устранения в контактах с Вильнюсом и Еврокомиссией.

"Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний… Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем", — заявил дипломат.

Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол.Литва запретила с 18 июня провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.

Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.