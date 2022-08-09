Посол Исаков: Россия требует снятия ограничений по транзиту в Калининград
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Калининградский транзит должен быть полностью выведен из под действия санкций, попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.
"Наша принципиальная позиция — он (транзит — ред.) должен быть полностью и однозначно выведен из-под действий нелегитимных односторонних санкций Евросоюза и функционировать исключительно на основе имеющихся международных договоренностей с Литвой и Евросоюзом и политических обязательств с их стороны. Ведь речь идет о внутрироссийских перевозках. Попытки ЕС регулировать экономическое взаимодействие калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны, что недопустимо", — заявил Исаков, выступая на дискуссии, посвященной проблеме калининградского транзита, организованной клубом "Валдай".
Москва требует от Вильнюса полного снятия рестрикций по железнодорожному транзиту в Калининград, в том числе и по пассажирским перевозкам, отметил он.
"Параллельно будем добиваться от Литвы выполнения обязательств по осуществлению пассажирского железнодорожного транзита. Здесь уже упоминалось, что параметры его функционирования до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений", — сказал посол.
Исаков подчеркнул, что в Литве действуют введенные в период пандемии ограничения на количество пассажиров, находящихся в одном поезде. Кроме того, по его словам, речь идет только о российских гражданах, имеющих на руках "упрощенный проездной документ," что является очевидным фактом дискриминации с литовской стороны, что является неприемлемым.
Он также отметил, что наихудшего развития событий вокруг транзита в Калининградскую область удалось избежать, но ситуация далека от нормальной. По его словам, определенные "развязки" с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий со стороны России в итоге были найдены и идут в правильном направлении.
"Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной", — сказал он.
Попытки Евросоюза регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами, является грубым вмешательством во внутренние дела России, считает Исаков.
Литва искусственно обостряет тему калининградского транзита, не устраняя проблему платежей, подчеркнул он.
"Сейчас в Вильнюсе искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок. Буквально вчера министр иностранных дел (Габриелюс — ред.) Ландсбергис… по сути переложил на Россию всю ответственность за поиск способов оплаты услуг по калининградскому транзиту", — сказал он в ходе дискуссии по калининградскому транзиту клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что любые надуманные предлоги для осложнения калининградского транзита неприемлемы, Москва будет добиваться их устранения в контактах с Вильнюсом и Еврокомиссией.
"Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний… Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем", — заявил дипломат.
Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол.Литва запретила с 18 июня провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837736758.html