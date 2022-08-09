МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Калининградская область исчерпала установленные лимиты, которые можно перевезти железной дорогой через Литву, сообщил губернатор региона Антон Алиханов. В Калининграде допустили прекращение транзита через Литву с сентября

"На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д-транспортом части номенклатур грузов, например, отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалов. Достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет возможностей из-за установленных лимитов на перевозки", — заявил он в ходе дискуссии клуба "Валдай", посвящённой перспективам калининградского транзита.

"Расчет, который ЕС сейчас принимает, не учитывает вообще никак грузы, которые перевозились автомобильным транспортом до санкционных ограничений. По оперативным данным наших таможенных органов, автотранспортом в 2021 году в Калининградскую область с основной территории РФ было ввезено около 400 тысяч тонн грузов, которые попали под санкционный запрет. А вывезено с нашей территории было порядка 100 тысяч тонн грузов. То есть 0,5 миллиона тонн мы не можем ввозить даже железнодорожным транспортом, хотя европейцы видят этот транзит в своей таможенной статистике, но по какой-то причине не разрешают перевезти эти товары даже жд-транспортом", — сказал Алиханов.

Кроме того, добавил губернатор, при расчете лимитов на перевозки Евросоюзом исключили из статистики цемент, который Калининградская область закупала в Республике Беларусь. По его данным, ежегодно регион ввозил порядка 180-200 тысяч тонн цемента из Белоруссии.

Он предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит.

"Если вдруг они не могут заставить банки литовские работать с нами, то пусть заставят сами себя. Давайте откроем счет, в конце концов, в казначействе Литвы. Пусть "Российским железным дорогам" откроют такой счет, и мы будем оплачивать через их казначейскую систему эти платежи в отношении литовских железных дорог", — сказал Алиханов.

Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки и государство на них повлиять никак не может.

Литва запретила с 18 июня провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.

Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.