МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Страны Евросоюза, пытающиеся наказать Россию, уже платят по счетам, и рано или поздно зададутся вопросом, почему оплачивают прихоти Владимира Зеленского, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Медведев прокомментировал слова эстонского премьера о посещении Европы

"Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются наказать Россию, как они говорят, они уже активно платят за это по счетам. И сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. Рано или поздно страны начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти", — сказал он.

Песков также добавил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции до беспамятства и выразил надежду, что со временем здравый смысл проявит себя.

"Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран. Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся", — сказал Песков журналистам.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

Глава финского правительства Санна Марин, вернувшаяся из отпуска, выступила за ограничение туризма из России.