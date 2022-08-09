МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О РОСТЕ РЕЙТИНГА ПУТИНА В ФРГ И АВСТРИИ: ПЕРЕМЕН В ОТНОШЕНИИ РОССИИ У РУКОВОДСТВА ЭТИХ СТРАН НЕ ВИДИМ, НО НАДЕЕМСЯ, ЧТО БУДУТ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О РОСТЕ РЕЙТИНГА ПУТИНА В ФРГ И АВСТРИИ: ПЕРЕМЕН В ОТНОШЕНИИ РОССИИ У РУКОВОДСТВА ЭТИХ СТРАН НЕ ВИДИМ, НО НАДЕЕМСЯ, ЧТО БУДУТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837737067.html
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