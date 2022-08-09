2022-08-09T12:42:15+03:00

2022-08-09T12:42:15+03:00

2022-08-09T12:42:15+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837737067.html

В Кремле прокомментировали рост рейтинга Путина в Германии и Австрии

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПЕСКОВ О РОСТЕ РЕЙТИНГА ПУТИНА В ФРГ И АВСТРИИ: ПЕРЕМЕН В ОТНОШЕНИИ РОССИИ У РУКОВОДСТВА ЭТИХ СТРАН НЕ ВИДИМ, НО НАДЕЕМСЯ, ЧТО БУДУТ Новость дополняется ПРАЙМ, 09.08.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60