МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал "нацистской хренью" слова премьера Эстонии Каи Каллас, предложившей запретить выдачу гроссиянам туристических виз в страны Евросоюза. Премьер Эстонии призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам

"После украинского коверного (имеется в виду Владимир Зеленский) очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы — это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"", — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Медведев в ответ написал в своем Telegram-канале, что в последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер.