БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым визы должны выдаваться, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии на брифинге. ЕК не комментирует возможность введения ограничений выдачи виз россиянам

К таким категориям, в том числе, относятся члены семей и журналисты.