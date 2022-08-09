Пресс-секретарь ЕК: Визовый кодекс не содержит процедуру запрета выдачи краткосрочных виз
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837737771.html
Эксклюзив
Россиянам дали совет, как сохранить сбережения
Эксклюзив
Китай скупает уголь, нефть и газ по всему миру
Эксклюзив
Аналитик дал прогноз по курсу рубля на этой неделе
Эксклюзив
Финансист объяснила, когда банк может забрать ваши деньги
Эксклюзив
Эксперт рассказала, влияет ли отсутствие “прописки” на получение соцвыплат
Эксклюзив
Инвестстратег раскрыл, кто заморозил рубль и когда его разморозят
Эксклюзив
Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России
Эксклюзив
Юрист рассказал, кто может законно снять деньги с чужой карты
Эксклюзив
Аналитик рассказал, что ждет рубль осенью
Эксклюзив
Пусть едят пирожные. Что будет, когда Украина продаст все зерно
Эксклюзив
Эксперт назвал валюту, которая "подпирает" доллар
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837737771.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.