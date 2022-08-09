МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что необходимо подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Литвы или даже всего Евросоюза из-за несоблюдения обязательств по транзиту грузов в Калининградскую область. Алиханов заявил об исчерпании лимита товаров, перевозимых через Литву

По словам Алиханова, он внимательно изучил нормативную базу, касающуюся обязательств, взятых на себя Евросоюзом и Литвой относительно транзита в Калининград.

"На мой взгляд, те затраты, которые сейчас несут экономические операторы РФ, бюджет, который будет субсидировать какое-то время морские перевозки – все эти затраты необходимо в рамках органа по разрешению споров в ВТО заявлять в качестве иска как минимум в отношении Литвы, а вообще в отношении, наверное, Евросоюза, который эти санкции вводил, не учитывая этих своих обязательств", — сказал Алиханов на дискуссии клуба "Валдай", посвящённой перспективам калининградского транзита.