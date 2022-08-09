МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Экономика Белоруссии в условиях санкций Запада демонстрирует исторически самые высокие показатели сбалансированности, заявил премьер-министр Роман Головченко. Лукашенко оценил состояние экономики Белоруссии

"Экономика сжалась, но, на наш взгляд, демонстрирует исторически высокие качественные показатели сбалансированности. Это подчеркивает высокую адаптивность экономики к внешним шокам и адекватность и действенность принимаемых мер", — заявил Головченко на заседании Совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко. Слова премьера приводит агентство Белта.

Глава правительства констатировал, что внешние условия для работы экономики существенно ухудшились, так как введенные санкции в отношении Белоруссии со стороны ряда стран касаются всех этапов экспорта от доставки товара до получения выручки. По словам премьера, чтобы заместить выпавшие из-за санкций доходы, принят комплекс мер для наращивания производства и экспорта в других отраслях. Дополнительное производство конкретных товаров даст прирост валового выпуска и обеспечит дополнительное поступление выручки, отметил он.

"Ежемесячно растет экспорт товаров, и в июне он практически достиг уровня прошлого года, а в Россию — достиг исторического максимума в 2 миллиарда долларов за месяц", — сказал Головченко.

Он рассказал, что валовый внешний долг находится на минимуме за последние семь лет, снижается долговая нагрузка предприятий, соотношение долга к выручке немногим более 50%, что стало лучшим показателем за последние шесть лет. По данным премьера, доля убыточных организаций сократилась в 1,5 раза, рентабельность продаж сложилась на уровне 8,1% и находится на максимуме за 10 лет. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе также демонстрируют максимальные значения — за первый квартал они составили 1,8 миллиарда долларов. S&P подтвердило рейтинги двух банков Белоруссии на уровне "СС"

"Это подтверждает, что, несмотря на внешнее давление, сохраняется инвестиционный имидж страны, отражающий ее надежность, и активная работа по реинвестированию средств в экономику иностранными компаниями", констатировал Головченко.

ИНФЛЯЦИЯ

Головченко отметил, что в Белоруссии наблюдается замедление темпов инфляции, в июле она составила 0,5%. Потребительские цены вреспублике в июне выросли на 1,1% по сравнению с маем, инфляция в годовом исчислении составила 17,6%. Изначально в текущем году власти рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%.

"Инфляционные процессы удалось сдержать в разумном коридоре, прежде всего за счет жесткого административного управления. И мы видим замедление темпов инфляции. В июле она составила 0,5%", — заявил Головченко на заседании Совета министров с участием президента, посвященном вопросу функционирования экономики в условиях санкций и мерам по их преодолению. Его слова приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Белоруссия планово погасила два выпуска гособлигаций

Премьер рассказал, что в настоящее время ценовое регулирование в Белоруссии распространяется более чем на 50% потребительских товаров. Он напомнил, что в стране принята совместная антиинфляционная программа по стабилизации цен и совершенствования контрольной деятельности в этом направлении. Кроме того, реализован комплекс мер по сдерживанию цен и насыщению внутреннего рынка. Руководитель правительства озвучил основные факторы, которые влияют на цены, в том числе ограничение импорта отдельных товаров, производимых в недружественных странах и переход на альтернативные маршруты их доставки.

Головченко также обратил внимание на ситуацию в мире. Премьер-министр выразил уверенность, что энергетический и продовольственный кризис в мире, а также рекордный рост инфляции — следствие санкционной политики Запада. "Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе это приведет к рецессии крупнейших экономик мира, падению доходов населения и массовому росту бедности. В Беларуси вопрос выживания не стоит. Рост цен есть, но он не является критичным", — констатировал он.