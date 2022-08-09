МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 10 августа в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля. Bloomberg рассказал, как Путин спас Эрдогана

"Десятого августа Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце", — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство Архангельского моста завершено раньше намеченных сроков — изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.

Запуск нового автомобильного маршрута создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".