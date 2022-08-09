МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии из-за неоднократных нарушений карантинных требований, сообщила журналистам советник руководителя ведомства Юлия Мелано. Эксперт оценил последствия отказа Молдавии от переговоров с Россией по газу

"Россельхознадзор вынужден ввести с 15 августа 2022 года временные ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации… Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чем молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой", — сообщила Мелано.

Ограничения вводятся для защиты территории РФ от проникновения и распространения карантинных объектов и распространяются на ряд районов государства. В этом списке Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский.

Запрет распространяется также на автономное территориальное образование Гагаузия и муниципалитеты Кишинев и Бельцы. В Молдавии начали запасаться дровами из-за энергетического кризиса

Мелано напомнила, что 5 марта ведомство отменило все ограничения на ввоз из Молдавии в РФ подкарантинной продукции — без учета ограничений по предприятиям-производителям. "Ранее механизм поставок представлял из себя регионализацию территории Молдавии, предполагающую поставки продукции только из чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий. С 15 августа Россельхознадзор вынужден вернуться к работе в этом формате", — добавила она.

Молдавия в 2022 году поставила в РФ 168 тысяч тонн растительной продукции, наибольший объем пришелся на яблоки, сливу, виноград и черешню. Ранее российское ведомство сообщало, что за 2021 и 2022 годы в растительной продукции, поступившей в РФ из Молдавии, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.