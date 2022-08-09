МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картель на рынке медицинских изделий и оборудования: 11 компаний-поставщиков договорились не снижать цену в ходе закупочных процедур на торгах, сообщает служба. ФАС назначила штрафы на 22 миллиона рублей за задержки с подключением газа

"ФАС России признала ООО "Битест", ООО "МедиаТрейд", ООО "Импульсмед", ООО "Медгород", ООО "Империя", ООО "Оллтест", ООО "Глобал Парк", ООО "Маджести", ООО "Трастмед", ООО "Нарколаб" и ООО "Фармпост" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции в 30 торговых процедурах в 17 регионах страны", — говорится в сообщении.

По данным ФАС, эти компании в 2017-2019 годах заключили контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя. Общая стоимость контракта составила 125,7 миллиона рублей. При этом в рамках рассмотрения дела 3 из 11 компаний добровольно заявили в ведомство о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, добавили в службе.

"Антимонопольная служба отмечает, что поддержание цен участниками картеля могло привести к необоснованному росту цен на закупаемое заказчиками медоборудование, а также к увеличению бюджетных расходов и стоимости услуг, предоставляемых населению в медицинских учреждениях. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы "для решения вопроса о возбуждении уголовного дела".