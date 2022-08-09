ФАС выявила картель на рынке медицинских изделий и оборудования из 11 компаний
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картель на рынке медицинских изделий и оборудования: 11 компаний-поставщиков договорились не снижать цену в ходе закупочных процедур на торгах, сообщает служба.
"ФАС России признала ООО "Битест", ООО "МедиаТрейд", ООО "Импульсмед", ООО "Медгород", ООО "Империя", ООО "Оллтест", ООО "Глобал Парк", ООО "Маджести", ООО "Трастмед", ООО "Нарколаб" и ООО "Фармпост" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции в 30 торговых процедурах в 17 регионах страны", — говорится в сообщении.
По данным ФАС, эти компании в 2017-2019 годах заключили контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя. Общая стоимость контракта составила 125,7 миллиона рублей. При этом в рамках рассмотрения дела 3 из 11 компаний добровольно заявили в ведомство о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, добавили в службе.
"Антимонопольная служба отмечает, что поддержание цен участниками картеля могло привести к необоснованному росту цен на закупаемое заказчиками медоборудование, а также к увеличению бюджетных расходов и стоимости услуг, предоставляемых населению в медицинских учреждениях. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", — говорится в сообщении ФАС.
Отмечается, что материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы "для решения вопроса о возбуждении уголовного дела".
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837739148.html