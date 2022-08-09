МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ. Центробанк оценил профицит текущего счета платежного баланса России

"Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта", — отмечает ЦБ РФ.