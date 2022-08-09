Профицит внешней торговли России товарами и услугами вырос за полгода
Профицит внешней торговли РФ в январе-июле вырос в 2,5 раза, до $192,4 млрд - оценка ЦБ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.
"Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта", — отмечает ЦБ РФ.