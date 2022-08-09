МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник в Минске на заседании совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению, что стране даже в условиях западных санкций следует продолжать работать с рынком Евросоюза. Лукашенко оценил состояние экономики Белоруссии

"Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", — цитирует белорусского лидера агентство Белта.

Лукашенко назвал неправильной постановку вопроса и риторику о том, что вместо недружественных стран сейчас Белоруссия будет работать исключительно с дружественными. В качестве примера он привел высокий спрос в мире на минеральные удобрения и нефтепродукты, которыми располагает республика. Он выразил уверенность, что интерес к покупке белорусских товаров есть и у партнеров в Евросоюзе.

"Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести. Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", — поручил Лукашенко.