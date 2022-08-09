БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды, говорится в материалах, размещённых на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус". Эксперт: сильная жара в Европе продолжит увеличивать цену на электричество

"Июль 2022 года характеризовался сильными, а местами и продолжительными волнами жары, которые затронули Европу и остальной мир, были побиты несколько рекордов температуры воздуха… Июль 2022 года стал одним из трех самых теплых июлей за всю историю наблюдений в мире и шестым самым теплым июлем в Европе", — говорится в нем.

Максимальные уровни жары были превышены, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании, отмечается в материалах.