МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил по итогам совещания с правительством усилить на фоне западных санкций взаимодействие с Российской Федерацией, сообщило во вторник госагентство Белта. Белоруссия хочет расширить сотрудничество с Россией в авиаремонтной области

Ранее во вторник Лукашенко провел заседание Совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению. Согласно сообщению агентства, в течение нескольких часов были заслушаны доклады не только премьер-министра Романа Головченко, но и руководителей отраслей — сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, калийной отрасли, банковско-финансовой сферы.

"По итогам разговора Александр Лукашенко дал конкретные поручения по ряду направлений. Исходя из обсуждения на заседании, глава государства поручил усилить взаимодействие прежде всего с Российской Федерацией", — отмечается там.

"Максимально надо устранить барьеры с российскими партнерами по товарным позициям, ограниченным к ввозу на территории России. Это и для меня тема для разговора", — заявил глава государства.

Лукашенко также поручил проработать создание в крупных административно-территориальных единицах России белорусских единых машиностроительных центров с функциями сервиса. "Мы постоянно об этом говорим. Не надо каждому предприятию, особенно в промышленности, создавать какой-то центр. Надо создавать общие центры", — сказал президент. Он также акцентировал внимание на научно-технических программах Союзного государства, отметив, что не должно быть мелкотемья.

По данным агентства, Лукашенко также потребовал от правительства ускорить реализацию планов по импортозамещению, в том числе в сфере создания программного обеспечения для той или иной продукции. Даны поручения по более активной разработки месторождений полезных ископаемых, выращиванию некоторых культур в сельском хозяйстве.

Например, Лукашенко обратил внимание на масло подсолнечника. Поставлять его может и Россия, но президент поручил проработать целесообразность расширения посевов подсолнечника в южных регионах Белоруссии. "Слушайте, чем отличается климат у вас от Украины? Ну, давайте пробовать. Я буду это пробовать на своем экспериментальном поле. Я… уже поручил: люпин, горох, соя, подсолнечник, рапс и так далее. Будем смотреть, что там севернее у нас получится. Надо двигаться в этом направлении… Может, надо кроме кукурузы попробовать возделывать и эти культуры. Но надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное", — сказал он.

Лукашенко также заявил, что необходимо восполнить упущенную выгоду от потери в январе-мае текущего года экспортной выручки за счет переориентации экспорта. Но активизировать сотрудничество нужно стремиться и с так называемыми недружественными странами, подчеркнул он. "Ничего не надо отбрасывать. Со всеми странами надо вести диалог. Санкции рано или поздно уйдут. И эти дикие отношения, которые у нас существуют с Западом, тоже уйдут в небытие. Нельзя терять эти рынки. Ибо героически потом будем на них возвращаться", — сказал Лукашенко.

Президент поручил с целью оперативной доставки белорусской продукции потребителям обеспечить предприятия достаточным количеством контейнеров, вагонов и железнодорожных платформ, отдавая приоритет экспортерам.

Помимо этого он акцентировал внимание на вопросах ценообразования, росте цен на потребительском рынке. "Я не верю, что кто-то не набивает карманы на нынешней ситуации. Проблемы есть", — подчеркнул Лукашенко. Он поручил профильным госорганам действовать в этом плане жестче и предупредил, что никто шутить не будет.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.