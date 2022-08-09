ООН, 9 авг — ПРАЙМ. Два судна, держащих курс на порты Черноморск и Южный на Украине, досмотрят в Мраморном море инспекторы ООН, сообщает Организация Объединенных Наций. Минобороны сообщило о выходе двух судов с продовольствием из порта Украины

"Совместный координационный центр санкционировал сегодня движение двух судов, ожидающих проверки, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Суда MV PETREL S и MV BRAVE COMMANDER завтра пройдут инспекцию в Мраморном море и в случае прохождения проверки отправятся в Черноморск и Южный соответственно", — сказано в сообщении.

Кроме того, совместные инспекционные группы проведут в среду в Мраморном море инспекции на борту судов MV MUSTAFA NACITI, MV SACURA и MV ARIZONA, отмечает ООН.

Во вторник совместные группы инспекторов провели досмотр на борту отбывающих из Черного моря судов MV RIVA WIND, MV GLORY и MV STAR HELENA, все они допущены к отплытию.

Министерство национальной обороны Турции в воскресенье информировало, что судно "Мустафа Некати" везет 6 тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию, Star Helena перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха и отправляется в Китай, Glory перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает в Стамбул, судно Riva Wind везет 44 тысячи тонн кукурузы и прибывает в Искендерун.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.