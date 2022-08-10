МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Проблемы с поставкой текстиля и тканей из Бангладеш в Россию действительно есть, при этом доля этой страны в общем импорте легкой промышленности составляет менее 7%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Минпромторг отчитался о замене иностранных комплектующих в металлургии

Накануне посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ, отметив, что его страна хотела бы наращивать экономическое сотрудничество с Россией. Он также уточнил, что экспорт текстиля — это основная статья товарооборота между двумя странами. Затем президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин сообщил, что проблемы с ввозом в Россию текстильной продукции связаны с западными санкциями и удорожанием сырья, особенно хлопкового.

"Действительно, возникли сложности с доставкой и ростом тарифов на неё, поэтому компании ищут альтернативные швейные предприятия в других странах, в том числе и локализуют производство в России", — говорится в сообщении Минпромторга.

"Всего доля импорта из Республики Бангладеш составляет чуть менее 7% от общего импорта легкой промышленности (ткани, одежда, обувь с мехом и кожей)", — уточнили в министерстве.

Кроме того, ведется поиск иностранных поставщиков по тем направлениям, которые в стране производятся с дефицитом, а также идут переговоры на высоком уровне со странами-партнерами для обеспечения режима наибольшего благоприятствования для поставок необходимых материалов в Россию.

"Сейчас в России создаются новые швейные фабрики. В Узбекистане и Китае также можно размещать заказы. Кроме того, государство помогает в достраивании производственных цепочек", — заключили в министерстве.