ЕС обсуждает новое содержание антироссийских санкций, заявили в Германии
ЕС обсуждает новое содержание санкций, включая прекращение выдачи шенгенских виз, заявили в Германии
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БЕРЛИН, 10 авг — ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает содержание седьмого пакета антироссийских санкции, которое подразумевает вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По словам Хебештрайта, ЕС принципиально обсуждает вопрос о том, как должен выглядеть седьмой пакет санкций против России, а также его основные компоненты, которые отражаются в нем.
"По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому", — сказал Хебештрайт, отвечая на вопрос прессы, поддерживает ли лично канцлер ФРГ Олаф Шольц предложения некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам в рамках санкционной политики Евросоюза