ТАШКЕНТ, 10 авг — ПРАЙМ. Второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Ташкенте 16-17 августа, сообщает в среду пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане

"В Ташкенте 16-17 августа текущего года состоится II Экономический форум в рамках председательствования Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении на сайте министерства.

В пресс-службе отметили, что форум, проведенный впервые в июне 2021 года в Душанбе, зарекомендовал себя как действенная диалоговая площадка, способствующая развитию и дальнейшему укреплению партнерства в рамках ШОС.

"Главная цель события – заострить внимание сторон на проблемах и перспективах развития взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, выработать действенные меры по наращиванию связей на пространстве ШОС", — отмечается в сообщении.

В повестке мероприятия — пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, b2b-контакты, которые призваны раскрыть потенциал цифровой экономики, зеленых технологий, сотрудничества регионов, наращивания инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и других приоритетных направлений партнерства, добавили в министерстве.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.