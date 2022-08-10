МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Потери бюджетной системы РФ из-за нелегального оборота электронных средств доставки никотина и жидкостей для них могут достигать порядка 65 миллиардов рублей в год, прокомментировал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Минпромторг займется исследованием рынка контрафактного табака

Накануне Минпромторг опубликовал проект, согласно которому обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них начнется в России с 1 ноября. Как отметили в Центре развития перспективных технологий, который выступает оператором системы электронной маркировки, это позволит очистить рынок от нелегальной продукции за счет чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции.

"По оценкам представителей рынка, совокупные прямые потери бюджета Российской Федерации от неуплаты акцизных налогов (без учета косвенных налогов) могут составить около 53 миллиардов рублей, а с учетом косвенных налогов (НДС, страховые отчисления и прочие налоги) – порядка 65 миллиардов рублей в год", — заявил Шпак, слова которого приводятся в ответе Минпромторга на запрос РИА Новости.

При этом в министерстве заявили, что эффект от введения маркировки электронных сигарет можно будет оценить только после завершения всех этапов ее внедрения, включая поэкземплярную прослеживаемость.

Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор — Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.