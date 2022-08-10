КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к минсельхозу с просьбой срочно решить проблему с запретом экспорта фруктов и овощей в Россию, который должен вступить в силу с 15 августа. Молдавия ратифицировала конвенцию о железнодорожных перевозках

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции из всех районов Молдавии за исключением территории Приднестровья из-за неоднократных нарушений карантинных требований.

"Мы получили информацию, что во фруктах и овощах из Молдавии были обнаружены вредные насекомые, поэтому введен запрет на экспорт в РФ. Я прошу серьезно изучить этот сигнал,… мы должны заботиться о безопасности продукции, сохранять традиционные рынки. Прошу ужесточить проверки, искать новые решения, если необходимо — нанять компании, которые будут выдавать сертификаты для экспорта", — заявила Гаврилица на заседании правительства.

Она сообщила, что уже провела заседание с представителями Ассоциаций сельхозпроизводителей и экспортеров, чтобы обсудить проблему, однако ждет оценки ситуации от минсельхоза.

При этом в министерстве сельского хозяйства заявили, что пока не получили официального сообщения от России. Ответственные лица ждут документы о выявленных нарушениях, чтобы проверить каждый случай, проинспектировать все районы и уведомить Россельхознадзор о проделанной работе.

Молдавия в 2022 году поставила в РФ 168 тысяч тонн растительной продукции, наибольший объем пришелся на яблоки, сливу, виноград и черешню. Ранее российское ведомство сообщало, что за 2021 и 2022 годы в растительной продукции, поступившей в РФ из Молдавии, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.