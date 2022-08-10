ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Снижение стоимости топлива и энергоносителей в США позволило компенсировать рост цен на большинство остальных товаров и услуг, оцениваемых в рамках индекса потребительских цен в стране, включая продукты питания и проживание. Об этом свидетельствуют опубликованных в среду данные бюро статистики американского министерства труда. Инфляция в США замедлилась впервые с апреля

Так, в месячном выражении ведомство зафиксировало нулевые темпы роста цен в США, однако по большинству оцениваемых показателей наблюдается положительная динамика.

"Индекс цен на топливо снизился на 7,7% в июле (в месячном выражении), чем компенсировал рост цен на еду и проживание, в результате чего общий индекс остался без изменений", — говорится в документе.

В частности, индекс цен на продукты питания увеличился на 1,1% в июле по сравнению с июнем, показав рост седьмой месяц подряд, а цены на электричество повысились на 1,6%. При этом рост в годовом выражении на оцениваемые группы товаров достиг своих многолетних максимумов.

"Общий индекс цен на еду увеличился на 10,9% в прошлому году, что стало сильнейшим ростом в годовом выражении с мая 1979 года. Цены на еду для дома выросли на 13,1% за 12 месяцев — это сильнейшее увеличение с марта 1979 года", — отмечается в отчете.

"Индекс цен на электричество вырос на 15,2% в годовом выражении, что стало самым значительным приростом с февраля 2006 года", — отметили в сообщении.

По остальным оцениваемым позициям рост в месячном выражении составил порядка половины процента. В частности, новые транспортные средства подорожали на 0,6% в июле к июню, жилье — на 0,5%, а медицинские услуги на 0,4%.

Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, что показало первое замедление годовой инфляции в США с апреля.