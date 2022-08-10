МИНСК, 10 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в Белоруссии в июле выросли на 0,5% по сравнению с июнем, инфляция в годовом исчислении составила 18,1%, сообщил в среду Национальный статкомитет страны. Белоруссия планово погасила два выпуска гособлигаций

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил 100,5%, с декабрем 2021 года – 113,7%", — говорится в сообщении на сайте комитета. По данным ведомства, потребительские цены в июле 2022 года выросли по сравнению с июлем 2021 года на 18,1%.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил 101,3%, с декабрем 2021 года – 115,5%", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продовольственные товары в июле текущего года по сравнению с июнем 2022 года подешевели на 0,2%, с начала года – подорожали на 13,5%, по сравнению с июлем 2021 года – на 19,6%, на непродовольственные – выросли на 1,2%, 17,2% и 20,7%, соответственно. Цены на услуги в июле выросли по сравнению с июнем этого года на 0,8%, с начала года – на 9,5%, по сравнению с июлем 2021 года – на 12%.

Годовая инфляция в Белоруссии в прошедшем году составила 9,97%, что выше всех оценок властей страны. Это самый высокий уровень инфляции, начиная с 2016 года, когда потребительские цены в республике выросли на 10,6%. При этом изначально правительство Белоруссии ставило целью инфляцию не более 5% в 2021 году. В 2022 году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%.

Правительство Белоруссии пересмотрит прогноз по инфляции на 2022 год, заявил в конце апреля первый вице-премьер республики Николай Снопков. Премьер-министр страны Роман Головченко в августе отметил, что в Белоруссии наблюдается замедление темпов инфляции, в том числе и благодаря принятым в стране мерам по сдерживанию цен, включая ценовое регулирование более чем 50% потребительских товаров. Белоруссия выразила интерес к сотрудничеству с Ираном

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. В результате в Белоруссии вырос курс доллара по отношению к нацвалюте, что в свою очередь вызвало повышение розничных цен. Кроме того, на ряд групп товаров в стране повысился спрос. Однако уже в конце марта — начале апреля белорусский рубль начал укреплять свои позиции по отношению к иностранным валютам.