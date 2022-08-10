МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Продовольственная дефляция в РФ в июле в месячном выражении составила 1,53% против 1,1% в июне текущего года, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 16,76% с 17,98% в июне, снижение цен на продовольственные товары происходит второй месяц подряд, следует из данных Росстата. Дефляция в России в июле ускорилась до 0,39%

По сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в июле подорожали на 10,82%.

Непродовольственные товары в июле подешевели на 0,44% (в годовом выражении подорожали на 16,5%, к декабрю — на 12,41%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в июле снизились на 0,15% к июню (по сравнению с июлем прошлого года — выросли на 18,26%, к декабрю 2021 года — на 12,25%). Цены на плодоовощную продукцию понизились на 11,53% к июню, по сравнению с июлем 2021 года рост составил 6,04%, а по сравнению с декабрем — 0,28%.

Согласно данным статведомства, в целом продукты питания в июле по сравнению с июнем подешевели на 1,73%, а из наблюдаемых позиций больше всего понизилась цена на плодовощную продукцию (на 11,53%), на яйца кур (на 4,42%) и сахар-песок (на 3,51%). Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 0,22%, алкогольные напитки — на 0,18%, а рыба и пищевые морепродукты — на 0,13%.

"В июле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции", — указывает статведомство. В частности, белокочанная капуста подешевела на 33,2%, картофель – на 27,6%, свекла – на 27,1%, виноград и бананы стали дешевле на 15,7% и на 14,2%. Цена на помидоры за месяц стала ниже на 14%, на морковь – на 13,3%, груши и апельсины подешевели на 11% и на 8,9%, чеснок – на 8,5%, огурцы – на 7,7%, а яблоки и репчатый лук – на 5,9% и на 4,1%.