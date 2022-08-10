МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цена на сахар в первую неделю августа в РФ продолжила рост, возобновившийся в последний отчетный период июля после непрерывного снижения цены с апреля, следует из материалов Росстата. Цена на бензин в России за июль цена снизилась в среднем на 0,05%

По данным статведомства, со 2 по 8 августа сахар-песок в РФ подорожал на 0,76%, за предыдущий отчетный период (с 23 июля по 1 августа) — на 0,16%. Последний раз до этого рост цены на сахар фиксировался со 2 по 8 апреля — тогда он подорожал на 0,94%, после чего стал дешеветь.

"Сахар-песок в 69 субъектах РФ подорожал на 0,1-4,4% (со 2 по 8 августа — ред.) В семи субъектах цены не изменились. В девяти субъектах цены на сахар снизились на 0,1-2,1%", — сообщает Росстат. С начала года по 8 августа сахар-песок в РФ подорожал на 31,74%.

Подсолнечное масло подевешело на 0,95% (с 23 июля по 1 августа — на 0,41%), с начала года — подорожало на 10,62%. Росстат уточняет, что в регионах за отчетный период оно подешевело на 0,1-5,6%, в четырех субъектах цены не изменились, а в 21 субъекте подсолнечное масло стало дороже на 0,1-1,8%.

Цена на яйца за отчетный период упала на 0,51% (до этого — на 1,13%, с начала года — на 19,13%). Гречневая крупа стала дешевле на 0,77%, рис — на 0,34% (за период с 23 июля по 1 августа цена на них снизилась на 0,63% и на 0,02%, с начала года они подорожали на 14,17% и на 30,02% соответственно).

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,3%: так, свекла подешевела на 7,6%, морковь – на 7,3%, огурцы и помидоры – на 6,5% и на 2,8%, картофель упал в цене на 4,6%, а яблоки – на 0,7%. С начала года по 8 августа свекла подешевела на 13,3%, помидоры — на 30,45%, огурцы — на 50,76%, картофель — на 9,78%, капуста — на 41,49%, а лук, яблоки и морковь, напротив, прибавили 58,21%, 32,35% и 11,52% соответственно.