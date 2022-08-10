МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Одежда, белье и обувь в России подорожали за год более чем на 8%, ткани и трикотаж в среднем выросли в цене на 11%, следует из материалов Росстата. Цена на сахар в России со второго по восьмое августа выросла на 0,76%

Так, по информации статистического ведомства, рост цен на одежду и белье в июле 2022 года к июлю 2021 года составил 9,17%, на обувь — 8,47%, на ткани — 12,13%, на трикотажные изделия — 10,97%.

В июле по сравнению с июнем выросли цены на полушерстяные брюки для детей – на 1,9%, швейные нитки – на 1,8%, блузки, юбки, платья для девочек и сорочки для мальчиков школьного возраста – на 1,1-1,6%.

Накануне посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан заявил о проблеме с экспортом текстиля в РФ. Он уточнил, что экспорт текстиля — основная статья товарооборота между странами. Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин сообщил, что проблемы с ввозом в Россию текстильной продукции связаны с западными санкциями и удорожанием сырья, особенно хлопкового. В пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что проблемы с поставкой текстиля и тканей из Бангладеш в Россию действительно есть, однако доля этой страны в общем импорте легкой промышленности составляет менее 7%.

Кроме того, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов отмечал, что дефицита одежды в стране с уходом крупных иностранных брендов не будет, а люди продолжат покупать вещи на маркетплейсах, в секондхендах, у отечественных ритейлеров, а также локальных марок и в ателье.

В марте модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о том, что временно закрывают свои бутики в России. В массовом сегменте о приостановке работы магазинов сообщили Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Крупная сеть Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, однако позже открыла свои магазины в торговых центрах для продажи остатков.