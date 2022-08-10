МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Второе иностранное судно с начала российской специальной операции на Украине зашло порт в Одесской области для загрузки зерном, заявили в среду в министерстве инфраструктуры Украины. Второй сухогруз с украинским зерном покинул порт Одессы

"В порт "Черноморск" прибыло второе судно под загрузку", — говорится в сообщении на странице министерства в соцсети.

Отмечается, что это балкер OSPREY S, который должен взять на борт 30 тысяч тонн кукурузы.

Шестого августа в порт Черноморска прибыл сухогруз FULMAR S – первое судно с начала российской специальной операции на Украине.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.