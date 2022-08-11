МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется, поддержка населению оказывается на системной основе, заявила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева. Власти Херсонской области намерены наладить поставки угля из ДНР

"Да, о стабилизации можно говорить. Если раньше социальная поддержка населению была в ручном режиме через одноразовые выплаты в 10 тысяч рублей, то отныне она ежемесячная и на системной основе", — сказала Губарева.

К примеру, по ее словам, минимальная пенсия в области при Украине едва ли дотягивала до 2 тысяч гривен (около 3 тысяч рублей), а теперь составляет 10 тысяч рублей.

"Не забыли мы и о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидах, беременных и прочих категориях. На август уже сформирована бюджетная заявка для Херсонской области на 6 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в июле. Мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты", — сказала Губарева.

Она подчеркнула, что есть и узкие места в работе по поддержке социально-экономической ситуации в регионе. Так, украинская власть уничтожила некоторые электронные базы данных пенсионеров, поэтому приходится заново создавать реестры.

"Это приводит к очередям, нервотрепке и задержке выплат. Наверное, на это и был расчет у организаторов диверсии. Отдельная сложность — это организация безналичных выплат. Это долгий процесс, где задействованы наши специалисты по цифровизации, банки, Пенсионный фонд. Результаты этой работы пока не видны, но в ближайшее время полагаю, сможем презентовать решение", — сказала Губарева.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России